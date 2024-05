Damit wachsen die teilautonomen Sammelstiftungen der Axa gemessen an der Versichertenzahl nicht mehr ganz so rasant wie in den Jahren davor als jährliche Wachstumsraten zwischen 8 und 10 Prozent erreicht wurden. Als möglichen Grund dafür nannte der Leiter Berufliche Vorsorge, Jürgen Scharfetter, an einer Telefonkonferenz eine Marktkonsolidierung in der Teilautonomie nach zuletzt starkem Wachstum.