Als neue Eigentümerin will Axpo mit den Bauarbeiten im Frühjahr 2024 starten, heisst es weiter. Der Windpark in der Gemeinde Vörå in der finnischen Region Österbotten soll Anfang 2026 in Betrieb genommen werden Er wird laut Mitteilung jährlich rund 70'000'000 Kilowattstunden (kWh) erneuerbaren Strom produzieren, was dem Strombedarf von rund 17'500 Vier-Personen-Haushalten entspricht. Zu finanziellen Einzelheiten machte Axpo keine Angaben.