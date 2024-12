Eine Anlage entsteht in Mazara del Vallo an der Westküste Siziliens, die andere in Paternò bei Catania im Osten des Landes. In den Anlagen sollen vor allem landwirtschaftliche Abfälle benachbarter Landwirtschaftsbetriebe und lokaler Unternehmen für die Produktion von Ökogas genutzt werden. Das Gas werde in das nationale Gasnetz Italiens eingespeist.