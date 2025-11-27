Die Axpo hatte im Februar mit 30 Banken erstmals eine Kreditlinie in Höhe von 7 Milliarden Franken vereinbart. Davor hatte der Bund im Herbst 2022 einen «Rettungsschirm» über systemkritische Stromversorger wie die Axpo gespannt. Wegen den grossen Preisausschlägen an den Energiemärkten wurden bis zu vier Milliarden Franken bereitgestellt.