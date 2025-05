Derweil plant der Energiekonzern Investitionen in der Höhe von über 2 Milliarden Franken in die Schweizer Energieinfrastruktur. Unter anderem sollen 350 Millionen Franken bis 2033 zur Sicherung des Betriebs des Kernkraftwerks Beznau fliessen. In den 2 Milliarden noch nicht enthalten sei der Bau eines Reservekraftwerks im Auhafen in Muttenz. Für das Gasturbinenwerk für Notfälle hat die Axpo den Zuschlag vom Bund erhalten.