Eine vor einem Jahr mit einem internationalen Konsortium von mehr als 30 Banken vereinbarte unbesicherte, revolvierende und kommittierte Kreditlinie in Höhe von 7,0 Milliarden Euro sei bis Februar 2028 verlängert worden, hiess es in einer Mitteilung vom Montagabend. «Die vorzeitige Verlängerung bestätigt das Vertrauen der Finanzmärkte in Axpo, trägt zu einer anhaltend diversifizierten Finanzierungsstruktur des Unternehmens bei und gewährleistet die finanzielle Flexibilität für weitere Investitionen in die Energiewende.»