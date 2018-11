Das vordere linke Rad löste sich, als eine Autolenkerin von Zug in Richtung Ägeri unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand, wie die Zuger Polizei am Montag mitteilte.

Die Frau gab an, dass seit einem Werkstattbesuch vor zwei Wochen ein Geräusch im Bereich der Vorderachse hörbar gewesen sei. Sie nahm an, dass es sich dabei um einen Lagerschaden handelt und fuhr weiter.

(SDA)