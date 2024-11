Die Polizei wurde um 6 Uhr über den Brand informiert, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Mehrere ausgerückte regionale Feuerwehren sowie die Betriebsfeuerwehr der Jungfraubahnen und die Sonderstützpunktfeuerwehr Bahn brachten das Feuer im Anschluss unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten am Dienstagmittag noch an, wie die Polizei weiter schrieb.