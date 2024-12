Auch der Bahnverkehr auf der Strecke Andermatt-Visp war am Dienstag beeinträchtigt und zeitweise unterbrochen. Grund dafür war die Lawinengefahr im Urserental und im Obergoms, wegen der in den beiden Hochtälern auch die Strasse gesperrt war. Bis am Mittag konnte die Matterhorn Gotthard Bahn die beiden Abschnitte aber wieder in Betrieb nehmen.