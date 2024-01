Der für sechs Tage angekündigte Streik der Lokführergewerkschaft GDL wird nach Angaben von Hafenlogistikern und Hafenbetreibern voraussichtlich auch Folgen für den Güterumschlag in den Seehäfen an der Nordsee haben. «Wir rechnen damit, dass deutlich weniger Züge an- und ablaufen werden», sagte ein Sprecher des Containerterminalbetreibers Eurogate der Deutschen Presse-Agentur. Das genaue Ausmass sei aber nicht abzuschätzen, sagte der Sprecher vor dem Beginn des Streiks im Güterverkehr. Eurogate betreibt an der deutschen Nordseeküste grosse Containerabfertigungen in Bremerhaven, Wilhelmshaven und Hamburg.

24.01.2024 06:36