Der Streik dauert von Donnerstag 3 Uhr bis Freitag 2 Uhr, wie das Tessiner Transportunternehmen Tilo am Dienstag mitteilte. Im Fernverkehr fallen während des Streiks bis auf ein halbes Dutzend alle grenzüberschreitenden Züge auf dem italienischen Abschnitt aus, wie die SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilten. Innerhalb der Schweiz verkehren die Züge wie geplant.
Im Regionalverkehr werden gemäss Trenitalia gewisse Verbindungen zu den Hauptverkehrszeiten zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 18 und 21 Uhr angeboten. Reisende nach Italien sollen die aktuelle Verkehrslage im Auge behalten und prüfen, ob der gewünschte Zug fährt oder nicht. Ist die Zugverbindung von einem bestätigten Streik betroffen, empfehlen die SBB, die Reise zu verschieben. Reisende zwischen Stabio TI und dem Flughafen Mailand-Malpensa, sollen auf die Ersatzbusse ausweichen.
Bereits vor rund zwei Wochen war der italienische Bahnverkehr aufgrund eines Streiks eingeschränkt. Mehrere italienische Gewerkschaften machten damals Druck auf die rechtskonservative Koalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die in Rom seit dreieinhalb Jahren an der Macht ist.
Zu ihren Forderungen gehörten neben höheren Löhnen auch ein Inflationsausgleich sowie ein Ende von prekären Beschäftigungen. Zudem warfen sie Meloni vor, das Streikrecht einschränken zu wollen. Neben der staatlichen Eisenbahn und dem öffentlichen Nahverkehr in Mailand waren auch Schulen und Spitäler betroffen.
(AWP)