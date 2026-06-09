Im Regionalverkehr werden gemäss Trenitalia gewisse Verbindungen zu den Hauptverkehrszeiten zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 18 und 21 Uhr angeboten. Reisende nach Italien sollen die aktuelle Verkehrslage im Auge behalten und prüfen, ob der gewünschte Zug fährt oder nicht. Ist die Zugverbindung von einem bestätigten Streik betroffen, empfehlen die SBB, die Reise zu verschieben. Reisende zwischen Stabio TI und dem Flughafen Mailand-Malpensa, sollen auf die Ersatzbusse ausweichen.