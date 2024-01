Ein Anteil, eine Stimme

Daran stört sich zCapital laut der Mitteilung. Durch die Aufhebung dieser Regelung würde eine ausgewogenere Machtverteilung zwischen Verwaltungsrat und Aktionariat möglich und strategische Fehlentwicklungen könnten so schneller korrigiert werden. «Dafür sollte sich jeder Aktionär immer im Sinne von 'one share - one vote' einbringen können», fordert zCapital.