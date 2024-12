Mit dem Neuzugang von Andrea Kleiner will die Baloise laut den Angaben die im September am Investorenupdate angekündigten, strategischen Ziele weiterentwickeln. Ihre Erfahrungen etwa in der Transformation von Geschäftsmodellen, der digitalen Innovation oder der Prozessoptimierung sollen dazu beitragen, wie es hiess. Die Baloise will im Kern ihrer neuen Strategie mit Fokus auf das Versicherungsgeschäft profitabel wachsen und die Effizienz erhöhen.