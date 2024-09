In den Jahren 2024 bis 2027 will die Baloise über 2 Milliarden Franken an Barmittel generieren, was bereits für die Jahre 2022 bis 2025 geplant war. Im laufenden Jahr dürften dabei dank des Verkaufs eines Altbestandes aus dem belgischen Lebengeschäft über 500 Millionen Barmittel in die Kassen fliessen.