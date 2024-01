Ein Anteil, eine Stimme

Die Aufhebung sei ein Schritt zu einer ausgewogeneren Machtverteilung zwischen Verwaltungsrat und Aktionariat. Strategische Fehlentwicklungen könnten so schneller korrigiert werden. «Dafür sollte sich jeder Aktionär immer im Sinne von 'one share - one vote' einbringen können», heisst es weiter.