Während das Hypothekarvolumen, die Kundeneinlagen und das Depotvermögen aus dem Privatkundengeschäft ausgebaut werden konnten, habe die «konsequente Umsetzung» des Bilanzstrukturmanagements zu einer leichten Reduktion der Bilanz (-0,7 Prozent) geführt, schreibt die Bank in ihrer Mitteilung weiter.