Die verwalteten Vermögen (Assets under Management AuM) beliefen sich per Ende 2023 auf 204,3 Milliarden Franken, nachdem die Privatbankengruppe vor Jahresfrist die AuM noch auf 197,9 Milliarden beziffert hatte. Unterstützt wurde der Anstieg durch Netto-Neugeldzuflüsse im Jahresverlauf in Höhe von 7,4 Milliarden (Vorjahr +4,0 Milliarden).