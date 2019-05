Die Investoren um neues Kapital zu bitten sei allerdings die am wenigsten favorisierte Option, weil dem Management bewusst sei, dass dies angesichts des niedrigen Aktienkurses der Deutschen Bank auf Kritik stoßen könnte, sagten die informierten Personen. Sie baten um Anonymität, da sie über laufende Überlegungen sprechen. Allerdings habe die Bank die Option noch nicht ausgeschlossen, da sie nötig sein könnte, um erhebliche Einschnitte bei der Investmentbank zu finanzieren.

Die erwogenen Restrukturierungspläne sollen das Handelsgeschäft erheblich reduzieren, was dazu führen würde, dass Milliarden an Euro an risikogewichteten Aktiva aus der Bilanz des Bereichs entfernt und in eine separat abzuwickelnde Sparte eingebracht würden, sagten die informierten Personen. Der Schritt könnte eine Kapitalerhöhung erforderlich machen, um die neue, nicht zum Kerngeschäft gehörende Sparte zu finanzieren, hieß es weiter.

Der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing hat harte Einschnitte signalisiert, da sich das größte deutsche Kreditinstitut schwertut, Gewinne zu erzielen - was die Aktionäre stark frustriert, denn der Kurs ihrer Aktien ist auf ein Rekordtief gesunken. Der von Garth Ritchie geführte Investmentbanking-Bereich ist seit langem eines der größten Sorgenkinder von Sewing. Frühere Versuche, die Rentabilität in dem Bereich zu steigern, sind größtenteils fehlgeschlagen.

Ein Sprecher der Bank lehnte eine Stellungnahme ab.

