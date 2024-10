Die am Montagabend gestartete Haushaltsdebatte ist die erste Bewährungsprobe für Frankreichs neue Mitte-Rechts-Regierung, die ohne eigene Mehrheit im Parlament auch Gefahr läuft, durch ein Misstrauensvotum gestürzt zu werden. Dazu müssten allerdings das linke Lager und das rechtsnationale Rassemblement National an einem Strang ziehen, was sich bislang nicht abzeichnet.