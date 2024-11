Strategieprogramm läuft nach Plan

Mit dem Strategieprogramm «BC Next Level» sieht sich BC auf Kurs. Die Optimierung des Produktionsnetzwerks der Gruppe sei in vollem Gange und die Standortschliessungen in Norderstedt (Deutschland) und Port Klang (Malaysia) vollendet, heisst es. Die Schliessung der Fabrik in Intra (Italien) sei noch im Gang.