Zugleich sieht der Chef des weltgrössten Chemiekonzerns keinen baldigen Aufschwung der deutschen Wirtschaft. «Wir gehen im Moment davon aus, dass es keine deutliche Belebung der Konjunktur für 2026 geben wird.» Die deutsche Industrie befinde sich nicht in einem Rückzugsgefecht, sagte Kamieth. «Aber wir agieren heute natürlich defensiver als noch vor fünf oder sieben Jahren.»