Die BASF-Aktie legte am Montagmorgen knapp ein Prozent zu und kann damit an die Aufwärtstendenz aus der Vorwoche anknüpfen. Das Niveau bleibt indes niedrig: Seit Anfang des Jahres hat das Dax-Papier fast sieben Prozent verloren, in den vergangenen drei Jahren beläuft sich das Minus auf 17 Prozent und in vergangenen fünf Jahren sogar auf mehr als 40 Prozent.