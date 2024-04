Im vergangenen August hatte Basilea mit etwas Verzögerung den Antrag für das Mittel in drei Indikationen eingereicht. Mit der Zulassung darf es künftig bei Patienten eingesetzt werden, die an der Infektionskrankheit Staphylococcus-aureus-Bakteriämie (SAB) einschliesslich rechtsseitiger infektiöser Endokarditis leiden oder an einer akuten bakteriellen Haut- und Weichteilinfektion (ABSSSI). Die dritte Indikation bezieht sich auf ambulant erworbene bakterielle Lungenentzündungen (CABP).