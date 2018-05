Basler Regierung will "Liebesschlösser" am Käppelijoch entsorgen

Seit Jahren hängen Liebespaare farbige Schlösser an das Gitter des Käppelijochs. Nun bleibt kaum mehr Platz für neue Aufhänger. Auch drohe eine Schädigung der Gitterkonstruktion, teilte die Regierung am Dienstag in Beantwortung einer Anfrage aus dem Parlament mit.

Die sogenannten "Liebesschlösser" werden nun vom Käppelijoch entfernt und entsorgt, sagte Niklaus Hofmann, Leiter der Allmendverwaltung, auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Es sei die Einschmelzung der Objekte geprüft worden, jedoch seien die Metalle zu unterschiedlich, um dieses Vorhaben umzusetzen.

(SDA)