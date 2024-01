Vor einem Treffen von Agrarverbänden mit Frankreichs neuem Premierminister Gabriel Attal am Montag haben protestierende Landwirte ihre Blockaden im Land ausgedehnt. Weiterhin waren in Südfrankreich am Montag bei Toulouse mehrere Autobahnen blockiert, wie der Sender France Info berichtete. Landwirte übernachteten an Blockadeposten auf der A64, wo eine aus Strohballen errichtete Wand in der Nacht in Flammen aufging. In der Region wurde auch die Zufahrt zum Atomkraftwerk in Golfech von Landwirten blockiert, wie die Zeitung «La Dépêche du Midi» berichtete. Nahe der spanischen Grenze bei Perpignan besetzten Bauern eine Mautstelle auf einer Autobahn.

22.01.2024 16:31