Die Bayer-Aktien legte am Dienstagvormittag in einem freundlichen Gesamtmarkt um gut ein Prozent auf 27,23 Euro zu. 2024 steht aber immer noch ein Minus von fast 20 Prozent auf dem Zettel, während der Dax um gut 4 Prozent zugelegt hat. Längerfristig sieht es noch trüber aus für die Bayer-Aktionäre: Vor einem Jahr hatten die Papiere noch mehr als 50 Euro gekostet, 2028 vor der ersten Niederlage in einem US-Prozess rund um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter.