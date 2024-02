Erst jüngst hatte eine Geschworenen-Jury in Philadelphia Bayer zur Zahlung von 2,2 Milliarden US-Dollar an einen an Krebs erkrankten Kläger verurteilt. Solche hohen Forderungen werden in der Regel von den Richtern reduziert. Bayer dürfte ohnehin in Berufung gehen, allerdings setzte sich damit eine Reihe negativer Urteile fort - auch wenn der Konzern bis inklusive des Philadelphia-Urteils 10 von 16 Glyphosat-Prozesse gewonnen hat./mis/mne/jha/