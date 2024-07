Bayer hat mit seinem Medikament Nubeqa gegen Prostatakrebs einen Studienerfolg erzielt. Der Wirkstoff Darolutamid erreichte den primären Endpunkt in der Phase-III-Studie Aranote bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mitteilte. Das Mittel in Kombination mit einer Hormontherapie habe das radiologische progressionsfreie Überleben (rPFS) im Vergleich zu Placebo deutlich verlängert. Anträge auf eine Erweiterung der Zulassung von Nubeqa seien nun geplant, hiess es weiter.