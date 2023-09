«Monsanto ist der Ansicht, dass der Fall unbegründet ist, da das Unternehmen niemals PCB in oder in der Nähe des Grossraums Chicago hergestellt oder entsorgt hat», teilte der Leverkusener Dax-Konzern am Donnerstag auf Anfrage mit. «Darüber hinaus wurden die Produkte, die angeblich die Quelle von Umweltbeeinträchtigungen sind, von Dritten und nicht von Monsanto hergestellt.»