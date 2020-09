BDP will mit Statutenänderung Weg für Fusion ebnen

Mit der von den Delegierten am Samstag auf dem Weissenstein SO verabschiedeten Statutenänderung sei formal der Weg für einen möglichen Zusammenschluss mit der CVP zu einer neuen Mitte-Partei geebnet worden, hält die BDP in einer Mitteilung vom Samstag fest.

Die Resultate einer Mitgliederbefragung hätten gezeigt, das sich die Mitglieder der BDP eine Heimat für ihre Werte wünschten. "Nun wollen wir gemeinsam mit der CVP die Möglichkeit schaffen, unsere nach wie vor gleichen Werte unter einem neuen Dach weiterhin mit Sorgfalt und Stolz zu pflegen und zu verteidigen", wird Parteipräsident Martin Landolt in der Mitteilung zitiert.

"Wir sind zuversichtlich, dass wir in den nächsten Monaten gemeinsam etwas Historisches schaffen können, das der politischen Mitte in der Schweiz eine nachhaltige Zukunftsfähigkeit und den verdienten Erfolg sichern wird", heisst es weiter.

(SDA)