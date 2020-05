Behördne melden 36 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Am Montag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch 39 zusätzliche Fälle bekannt gegeben, am Sonntag waren es 54 gewesen. Insgesamt gab es nach Angaben des BAG vom Dienstag 30'380 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende. Pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gab es 354 Infektionen.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen betrug nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstagmittag 1846. Keystone-SDA analysiert die auf den Internetseiten der Kantone vorliegenden offiziellen Daten und aktualisiert sie zweimal täglich, mittags und abends.

Das BAG gab die Zahl der Todesopfer mit 1561 an. Das entspricht 18 Todesfällen auf 100'000 Einwohner. Das Bundesamt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Dienstagmorgen übermittelt hatten. Die Zahl könne deshalb von den Zahlen der Kantone abweichen, schreibt das BAG.

Die Ansteckungsquote oder Reproduktionszahl ist nach Angaben der wissenschaftlichen Covid-19 Task Force des Bundes seit dem 22. März unter 1 gefallen. Das heisst, eine infizierte Person hat weniger als eine andere Person angesteckt. Nach den letzten auf der Internetseite der Arbeitsgruppe vorliegenden Zahlen betrug die Reproduktionszahl am 1. Mai 0,7.

Bis am Dienstag wurden insgesamt 316'852 Tests durchgeführt. Davon waren nach Angaben des BAG elf Prozent positiv. Eine Person kann mehrere Male getestet worden sein. Das BAG empfiehlt Tests für alle Patienten mit Symptomen von Covid-19.

(SDA)