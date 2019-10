Bei Coop gibt es ab 2020 keine Plastiksäcke mehr gratis

Coop verwies im Communiqué vom Mittwoch auf die Branchenvereinbarung zu den kostenpflichtigen so genannten Raschelsäckchen. Diese werden in der Regel nur ein Mal benutzt und sind gemäss Branchenvereinbarung für 5 Rappen zu haben. Die Vereinbarung gilt seit 2016.

Der Verbrauch der Säckchen habe um über 85 Prozent gesenkt werden können, und Coop habe pro Jahr 850 Tonnen Neu-Plastik sparen können, schreibt Coop. Die Branchenvereinbarung wird nach Angaben von Coop durch die Swiss Retail Federation und die IG Detailhandel Schweiz per Ende Jahr auf mehrfach verwendbare Plastiksäcke erweitert.

In allen Geschäften der Coop Schweiz gibt es deshalb vom neuen Jahr an keine Plastiksäcke mehr gratis. Neu gibt es auch bei Coop Bau+Hobby, Coop City, Interdiscount, Fust, Coop Vitality sowie Import Parfumerie keinen Gratis-Plastiksack mehr, um Einkäufe nach Hause zu tragen.

Wer eine Tüte will, muss eine geringe Gebühr bezahlen, zu deren Höhe Coop im Communiqué keine Angaben machte. Der Erlös geht an den Fonds für Nachhaltigkeit - Coop unterstützt mit diesem Geld in eigenen Worten "innovative und nachhaltige Projekte".

(SDA)