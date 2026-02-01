Im Zentrum des Stellenabbaus stünden IT-, Backoffice- und Operationsbereiche. Mit der Migration der Schweizer Kundinnen und Kunden auf die UBS-Systeme werden die bisherigen Credit-Suisse-IT-Plattformen abgeschaltet, womit ganze Teams wegfielen. Auch im Backoffice komme es zu Kürzungen, da zahlreiche Prozesse wie Zahlungsverkehr sowie Konto- und Depotabwicklung während der Übergangsphase doppelt geführt wurden. Zusätzlich verlieren befristete Fusions-, Projekt- und Übergangsfunktionen ihre Grundlage.