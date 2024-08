Derweil kommt es zum Wechsel im Teilhabergremium: Managing Partner Alexandre Zeller geht Ende 2024 in den Ruhestand und wird Verwaltungsratsmitglied der Bank Lombard Odier & Co AG. Per 1. Januar 2025 wird stattdessen Xavier Bonna Managing Partner der Lombard Odier Gruppe. Bonna sei 2016 zur Gesellschaft gestossen und habe seither verschiedene leitende Funktionen in der Privatkundensparte gehabt, überwiegend in der Betreuung von Grosskunden der Bank.