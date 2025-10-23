Zwischen Januar und Ende September lag der Konzernumsatz bei 7,54 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau und im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Organisch - also ohne Wechselkurs- und Portfolioeffekte - stieg er um 2,0 Prozent.
Die Konsumentensparte mit Marken wie Nivea, Eucerin, Aquaphor und La Prairie legte organisch um 2,0 Prozent zu. Hier stützte vor allem ein deutliches Wachstum um 12,3 Prozent bei den Derma-Marken Eucerin und Aquaphor. Der Umsatz der Luxusmarke La Prairie ging indessen um 7,2 Prozent zurück, verzeichnete im dritten Quartal jedoch wieder ein Wachstum.
Die Klebstoffsparte konnte um 2,0 Prozent organisch zulegen. Wachstumstreiber war laut Mitteilung das Elektronikgeschäft./err/mis
(AWP)