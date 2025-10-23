Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat wegen eines abgeschwächten Marktumfelds seine Umsatzprognose für 2025 abermals gesenkt. Das Management geht nun von einem organischen Umsatzwachstum von rund 2,5 Prozent aus, wie der Dax-Konzern am Donnerstag im Hamburg mitteilte. Zuvor lag die Prognose noch bei ungefähr 3 Prozent. Die bereinigte operative Umsatzrendite auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll weiter leicht über dem Vorjahr von 13,9 Prozent liegen.