Konkret liegt der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 aktuell bei 1,88 Franken und für einen Liter Bleifrei 98 bei 1,99 Franken, wie den Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) zu entnehmen ist. Ende Mai kostete der Liter beider Benzinsorten noch 3 Rappen mehr. Auch der Liter Diesel ist mit 2,10 Franken um 2 Rappen günstiger geworden.