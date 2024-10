Die Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) lehnt die Vorschläge generell ab. Der Verordnungsentwurf entspreche nicht dem Willen des Parlamentes bei der Beratung des revidierten Raumplanungsgesetzes, schreibt sie in einer Stellungnahme. «Er würde zu zahlreichen Einschränkungen führen und ein neues Bürokratiemonster schaffen.» In den Beratungen sei explizit ein Wert von 102 Prozent genannt worden. Die Arbeitsgemeinschaft hält deshalb an diesem Wert fest.