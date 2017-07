Berichte: Fünf Tote bei Absturz von Militärflugzeug in USA

US-Medien zufolge waren an Bord der Maschine neun Menschen. Rettungskräfte suchten nach vier Vermissten, berichtete die Zeitung "The Greenwood Commonwealth" am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf den örtlichen Sheriff.

Das US-Marinekorps bestätigte im Kurznachrichtendienst Twitter, dass eine Maschine vom Typ KC-130 in ein Unglück verwickelt gewesen sei. Die näheren Hintergründe blieben zunächst unklar.

Die Trümmer seien in einem Radius von acht Kilometern verstreut gewesen, wurde der örtliche Feuerwehrchef zitiert. Die Feuerwehr habe an der Absturzstelle versucht, das brennende Wrack mit Schaum zu löschen.

(SDA)