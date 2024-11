Zwei US-Medienberichte deuten auf mögliche Bewegung im Verhältnis zwischen den USA und dem mit Washington verfeindeten Iran hin. Für Aufsehen sorgte ein Artikel in der «New York Times», wonach Tech-Milliardär Elon Musk, ein enger Berater des designierten Präsidenten Donald Trump, in New York den iranischen UN-Botschafter Amir Saeid Iravani getroffen habe.