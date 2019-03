Berner Mars-Kamera sichtet Mars-Lander "Insight"

Die Stereo-Farbbildkamera "Cassis" ("Colour and Stereo Surface Imaging System") an Bord des ExoMars-Orbiters TGO liefert hochaufgelöste Farbbilder der Oberfläche unseres Nachbarplaneten. In einer Reihe neuer Aufnahme, die die europäische Raumfahrtagentur ESA am Donnerstag veröffentlichte, findet sich auch eines mit dem Lande-Modul "Insight" der Nasa. Zu erkennen ist der Lander selbst als etwas hellerer Fleck im Zentrum einer dunklen Fläche, die durch seine Bremsraketen erzeugt wurde. Auch sein Fallschirm, Schutz- und Hitzeschild sind auszumachen.

"Insight" war am 26. November 2018 mit mehreren Instrumenten im Gepäck auf dem Mars gelandet, um das Innere des roten Planeten zu erforschen. Darunter auch ein Seismometer, an dem Forschende der ETH Zürich massgeblich beteiligt sind. Auch der Mars Reconaissance Orbiter der Nasa hat "Insight" bereits gesichtet und kürzlich eine Aufnahme des Landers zur Erde gefunkt. Nun hat am 2. März auch ein europäisches Instrument das stationäre Mars-Labor fotografiert.

Weil der Orbiter TGO verwendet wird, um Daten von "Insight" zur Erde zu übertragen, konnte das "Cassis"-Team um Nicolas Thomas von der Uni Bern die Kamera bisher nicht auf den Landeplatz von InSight richten, erklärte der Forscher gemäss einer Mitteilung seiner Hochschule. "Wir mussten also warten, bis der Landeplatz direkt unter dem TGO vorbeikam, um dieses Bild aufzunehmen."

Das Bild von der Landestelle von "Insight" sei nur eines von vielen wirklich hochwertigen Bildern, die "Cassis" geliefert habe, so Thomas weiter. "Die heute veröffentlichten Bilder gehören zu den besten der letzten Zeit." In der nun veröffentlichten Bilder-Serie finden sich spektakuläre Aufnahmen von Marslandschaften, zum Beispiel von Mineralablagerungen, Hügeln, durch Erosion entstandene Vertiefungen, sowie Spuren von Staubteufeln (Luftwirbeln).

Die Aufnahmen des Kamerasystems sollen auch helfen, einen geeigneten Landeplatz für den Mars-Rover auszuwählen, der für den zweiten Teil der ExoMars-Mission geplant ist. Im März 2021 soll der Rover mit dem Namen "Rosalind Franklin" auf dem Mars landen, ebenfalls mit einigen in der Schweiz entwickelten Instrumenten an Bord. Auch den Rover wird Cassis voraussichtlich ablichten können, so wie es nun mit "Insight" gelang.

Die ExoMars-Mission von ESA und der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos hat das Ziel, nach Spuren vergangenen oder heutigen Lebens auf dem Mars zu suchen. Der Orbiter TGO (Trace Gas Orbiter) untersucht hierfür Spurengase wie Methan und deren Quellen, aber auch dynamische Oberflächenprozesse. Der TGO ist bereits seit Oktober 2016 in der Umlaufbahn des roten Planeten. Der Lander "Schiaparelli", den der TGO im Gepäck hatte, zerschellte allerdings beim Landeversuch. Der Rover "Rosalind Franklin" soll 2020 zum Mars aufbrechen.

