Bernhardiner stiegen im Schnee zum Grossen St. Bernhard auf

Normalerweise verbringen die Bernhardiner einzig den Sommer auf dem Pass. Im Winter sind sie in der Fondation Barry in Martigny. In diesem Jahr wurde eine Ausnahme gemacht und von Bourg-St-Pierre zum Hospiz aufgestiegen.

In den vergangenen Jahren habe es vor allem wegen der Lawinengefahr keine Aufstiege gegeben, sagte Claudio Rossetti, Direktor der Fondation Barry, am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Auch in den kommenden Jahren soll es wieder im Winter auf den Pass gehen, um die Tradition wieder zu beleben und die Freundschaft zur Kongregation der Chorherren auf dem Hospiz zu pflegen.

(SDA)