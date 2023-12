Der per Ende Jahr abtretende Bundespräsident Alain Berset (SP) hat sich über viele Leaks in der Bundespolitik und seine Rolle nach der Corona-Pandemie empört. In der Samstagsrundschau von Radio SRF sprach er davon, dass es im laufenden Jahr kein wichtiges Thema in der Landesregierung gab, welches nicht geleakt worden sei.

09.12.2023 13:20