Die Parlamentarische Versammlung des Europarats wählte Berset am Dienstag in Strassburg, Frankreich, in zwei Wahlgängen in dieses Amt. Der 52-jährige Sozialdemokrat erhielt 114 Stimmen, während seine Konkurrenten, der Este Indrek Saar und der Belgier Didier Reynders, 85 beziehungsweise 46 Stimmen bekamen.