Besserer September für europäische Autoindustrie

Die Zahl neu zugelassener Autos sei im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14,5 Prozent auf 1,2 Millionen Fahrzeuge gestiegen, teilte Acea am Mittwoch in Brüssel mit. 2018 waren die Verkäufe vor dem Hintergrund der Einführung neuer Abgasvorschriften (WLTP) um fast ein Viertel eingebrochen.

Im September legten vier der fünf wichtigsten europäischen Absatzmärkte zweistellig zu. Dabei war das Plus in Deutschland mit 22,2 Prozent am deutlichsten. Auf den Plätzen folgten Spanien (+18,3), Frankreich (+16,6) und Italien (+13,4). Im Brexit-geplagten Grossbritannien stieg die verkaufte Stückzahl hingegen nur um 1,3 Prozent.

In den ersten neun Monaten 2019 gingen die Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum laut Acea allerdings um 1,6 Prozent zurück.

(SDA)