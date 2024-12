Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA zitierte am Mittwoch den Eigentümer Oboronlogistika, wonach die überlebenden 14 Besatzungsmitglieder des Frachters «Ursa Major» drei aufeinanderfolgende Explosionen auf der Steuerbordseite gemeldet hätten, berichtete RIA weiter. Das Schiff sei nicht überladen gewesen. Das Aussenministerium in Moskau hatte am Dienstag erklärt, seit dem Vorfall am Montag würden zwei Besatzungsmitglieder vermisst.