Einem einzelnen Investor oder Konsortium kann Galeria laut Ettl zwischen 6 und 17 Prozent Rendite bieten. «Garantieren können wir in schlechten Zeiten 3 Prozent und in guten Zeiten mindestens 6.» Dafür müssten unter anderem die Mieten an den Signa-Standorten auf ein marktübliches Niveau gesenkt werden.