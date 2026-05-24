Negativer Einfluss auf Gesellschaft

Trotz dieser positiven Signale zeichne sich aber ein Stimmungswandel ab. Die seit 2020 überwiegend positive Wahrnehmung des Einflusses der Digitalisierung auf die Gesellschaft drehe sich nun erstmals: 41 Prozent der Befragten bewerten diesen Einfluss heute eher oder sehr negativ, während ihn nur noch 34 Prozent eher oder sehr positiv einschätzen.