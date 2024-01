Ramaswamy war als Aussenseiter in das Rennen gestartet. In der ersten Runde der Vorwahlen, die traditionell in Iowa stattfindet, kam er nach Auszählung von Teilergebnissen auf geschätzt nur etwa 7,7 Prozent. Damit landete er nach vorläufigen Prognosen deutlich abgeschlagen auf Platz vier. Trump wiederum rangierte mit klarem Abstand vor Floridas Gouverneur Ron DeSantis und der ehemaligen UN-Botschafterin und Ex-Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley.