US-Präsident Joe Biden hat den aus russischer Gefangenschaft entlassenen Kremlgegner Wladimir Kara-Mursa in Washington empfangen. Das Weisse Haus teilte mit, Biden habe den Oppositionellen und dessen Familie in der US-Regierungszentrale getroffen, um ihn in den Vereinigten Staaten willkommen zu heissen.