Die Vorwürfe fallen mitten in Joe Bidens Wahlkampf für eine zweite Amtszeit und in eine Zeit höchst aufgeladener politischer Stimmung in den USA mit Blick auf das Justizsystem des Landes. Im Kongress treiben die Republikaner Untersuchungen zu Hunter Bidens Geschäftspraktiken voran. Joe Bidens Sprecherin sagte, die Republikaner versuchten seit Jahren, auch dem Präsidenten selbst in diesem Zusammenhang ein Fehlverhalten anzuhängen, ohne jeden Erfolg.